Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Yayıncılar Federasyonu’nda yaptığı konuşmada çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Soylu, hem siyasete hem de gündeme dair konuştu. Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'ın aktardığına göre; Süleyman Soylu siyasete veda ediyor.

"MECLİS ÇALIŞMALARINDA VERİMLİ OLAMADIM"

Soylu şu ifadeleri kullandı:

“Üç dönemdir milletvekili olarak hizmet ediyorum. Yasama çalışmalarının bana göre olmadığını, Meclis çalışmalarında verimli olamadığımı düşünüyorum.

Ben daha önceden söyledim, Tayyip Erdoğan siyaseti bırakacağı gün bırakırım. Liderimiz liderimizdir. Davamız davamızdır. Ben milletvekilliği son dönemimi ben faydalı olamıyorum kendime ait öz eleştirim var. 'Ne olursunuz beni azad edin' diyeceğim.

"Ben kavlime sadığım, bu dönemin sonunda aktif siyaseti bırakacağım. Cumhurbaşkanımızın seçilmesi için ben davamın eriyim, en ufak bir sitemim de söz konusu değil"