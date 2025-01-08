Dün gece gerçekleştirilen programda heyet, Hamamlı ve Gündüzlü Mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretlerin ilk durağı Hamamlı Mahallesi oldu. Heyet, burada mahalle muhtarı İsmail Sümer ve mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sohbet etti. Ardından Gündüzlü Mahallesi’ne geçen CHP heyeti, Muhtar Ertuğrul Kızıl ve mahalle sakinleri ile görüşmeler gerçekleştirdi. Sohbet havasında geçen ziyaretlerde vatandaşların talepleri ve sorunları dinlendi.

Ziyarete, İlçe Başkanı Zemci Şahin’in yanı sıra ilçe yönetim kurulu üyeleri, CHP Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Çiçek ve Hikmet Sallı da katıldı. Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, mahalle ziyaretlerinin hem kendileri hem de vatandaşlar için büyük önem taşıdığını belirtti. Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm enerjimizi halkımızla iç içe olarak harcamaya devam edeceğiz. Bu ziyaretler bizler için önemli olduğu gibi mahalle muhtarları ve sakinleri içinde çok önemli. Vatandaş karşısında sorununu anlatacak muhatabı her zaman görmek istiyor. Gittiğimiz yerlerde vatandaşların sorunlarını dinliyoruz, gücümüz ölçüsünde çözmeye çalışıyoruz ya da yetkili birimlere iletiyoruz. Bu ziyaretlerimiz mahalle sakinleri ve muhtarlarımızı tarafından olumlu karşılanıyor. Bu ziyaretlerimizi düzenli olarak yapmaya devam edeceğiz. Tüm enerjimizi doğru yerde, yani halkımızla iç içe olarak harcamaya devam edeceğiz"