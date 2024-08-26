CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır ayçiçeği ile ilgili ön alım fiyatı eleştirisinde bulunarak yüzde 44 yağ oranlı şartıyla 20 bin lira/ton fiyat belirlemenin insafsızlık olduğunu kaydetti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için ön alım fiyatının 20 bin TL/Ton olarak açıklanmasıyla ilgili olarak çiftçinin yıl boyunca verdiği mücadele ve emeklerinin yine heba olduğunu söyledi.

Çakır, yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için 20 bin TL/Ton açıklamasını “Dağ fare doğurdu” sözleri ile eleştirdi.

Açıklanan fiyat ile çiftçinin yıl boyunca verdiği tüm emek ve mücadelesinin heba olduğunu vurgulayan Başkan Çakır, “Klimalı odalarda, deri koltuklarda oturanlar, makam araçlarından inmeyenler sıcaktan kavrulan, ekonomik zorluklardan belini doğrultamayan ayçiçeği üreticisini yokluğa mahkum ettiler. Okula gitmeye hazırlanan çocukların gözü yaşlı kaldı. Üniversiteye başlamak için gün sayan, ayçiçeği parasıyla yurt ücretini ödeyecek olan gençlerin hevesi kursağında kaldı. Çocuğuna düğün yapmak için ‘Belki ayçiçeği para yapar’ diye umut eden ana ve babaların, birbirine kavuşmayı bekleyen gençlerin hayalleri suya düştü. Aylardır yaşanan kuraklığı, cep aynası kadar kalan ayçiçeklerinin durumunu, ekonomik sıkıntıları görmeyenler çiftçiyi perişan ettiler.” dedi.

“BİR - BİR BUÇUK AY SONRA AYNI ŞEYİ ÇELTİK ÜRETİCİSİNE DE YAPACAKLAR”

Açıklanan ayçiçeği ön alım fiyatı karşısında girdi maliyetlerinde yaşanan artışları hatırlatan Başkan Çakır, “Geçen yıl 19 lira olan mazot, bu yıl 45 lira. Her şeyin yüzde 200’den fazla arttığı bir ortamda Trakya Birlik ayçiçeğine yüzde 35 artışı reva gördü. Dışarıdan alınan ürüne 25 lira verirken sesi çıkmayanlar, Türk çiftçisine üç kuruşu çok görüyorlar, verirken elleri titriyor. 20 gün önce AKP’li vekilin köyünden seslendik. ‘25 liranın altındaki hiçbir fiyat çiftçiyi kurtarmaz; Türk çiftçisini bitirmeyin, kuraklık desteği verin’ dedik. Oralı bile olmadılar. Buğday üreticisini bitirdiler, ayçiçeği üreticisini bitirdiler. Bir - bir buçuk ay sonra aynı şeyi çeltik üreticisine de yapacaklar.” diye konuştu.

“BU KURAKLIKTA HANGİ TARLADA yüzde 44 YAĞ ORANINA SAHİP AYÇİÇEĞİ BULACAKSINIZ?”

20 bin TL/Ton ön alım fiyatında yüzde 44 yağ oranı şartına da değinen Anıl Çakır, “Yüzde 44 yağ oranlı şartıyla 20 lira fiyat belirlemek insafsızlıktır. Bu kuraklıkta hangi tarlada yüzde 44 yağ oranına sahip ayçiçeği bulacaksınız. Derhal bu yanlıştan geri dönün. Yağ oranını yüzde 38, kilogram başına verilen fiyatı da 25 lira olarak belirleyin. Yoksa tarlalar boş kalacak. Bizi tamamen dışa bağımlı hale getireceksiniz. Birkaç ay sonra dışarıdan 25-26 liraya ayçiçeği alacaksınız. Yapmayın, etmeyin. Trakya Birlik, senin ortakların çiftçiler. Çiftçilerin yanında ol. İktidara sesleniyorum, Türk çiftçisini bitirmeyin. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu duruma itaat etmiyoruz, itiraz ediyoruz. Bütün çiftçilerimizle, paydaşlarımızla birlikte çiftçinin hakkını meydanlarda arayacağız.” diye konuştu.