Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde can kaybı artmaya devam ediyor. Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi tarafından yapılan açıklamada, depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 312'ye yükseldiği, 4 bin 611 kişinin yaralandığı ve 290 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Depremin 470 yerleşim yerini etkilediğini açıklayan birim, 277 binanın yıkıldığını, yaklaşık 30 bin evin tamamen kullanılamaz hale geldiğini ve 134 binden fazla evin hasar gördüğünü belirtti. Kurum, ulusal ve uluslararası arama-kurtarma ekiplerinin kayıp kişilere ulaşmak için enkaz alanlarındaki çalışmalarını sürdürdüğünü aktararak, şu ana kadar 358 kişinin enkazdan sağ olarak çıkarıldığını duyurdu.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı ise ülkeye 220 tondan fazla insani yardım ulaştırıldığını ve 144 uluslararası uzmanın acil müdahale çalışmalarına destek verdiğini açıkladı.