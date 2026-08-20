Olay, 2 gün önce saat 16.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Engin U. (44), daha önceden aralarında husumet bulunan 4 kişiyle karşılaştı. Çıkan tartışmanın ardından şahısların Engin U.’ya sopalarla saldırarak yaraladığı öğrenildi.

Şüpheliler olayın ardından kaçarak Huzur Mahallesi’ndeki evlerine gitti. Olayı duyan Engin U.’nun yakınları ise araçla Huzur Mahallesi’ne giderek husumetlilerine tüfekle defalarca ateş etti.



Açılan ateş sırasında Selahattin B. (58), sol bacağına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı. Tüfekten çıkan saçmalar, park halindeki 16 KNA 98 plakalı otomobile ve sokaktaki bir eve de isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik önlemleri artırılırken, Çevik Kuvvet ekipleri de olay yerinde görev aldı. Darp sonucu yaralanan Engin U. ile silahlı saldırıda yaralanan Selahattin B., ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



5 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EMNİYET MÜDÜRÜ VE MUHTAR BARIŞI SAĞLADI

Olayın ardından bölgede yeni bir gerginlik yaşanmaması için İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Okan Şen ile Huzur Mahallesi Muhtarı Veysi Sabrioğlu devreye girdi.

Taraflarla ayrı ayrı görüşen Emniyet Müdürü Şen ve Muhtar Sabrioğlu, yaşanan husumetin daha fazla büyümemesi için tarafları sakinleştirdi. Yapılan görüşmelerin ardından iki taraf arasında barış sağlanırken, bölgede yaşanabilecek yeni bir olayın da önüne geçildi.