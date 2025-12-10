CHP'nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin bu haftaki adresi Çatalca oldu. CHP Genel Başkanı Özel, asgari ücret tekliflerinin 39 bin TL olduğunu ifade ederek her emekliye bayramda bir asgari ücret ikramiye verileceğini ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Yakında İktidar Değişecek"

Bu ülkede yakında iktidar değişecek. 3 ay sonra olur, 2,5 yıl sonra mecburen seçim var, o zaman olur. AK Parti üyeleri, MHP üyeleri CHP gelince kendilerine haksızlık yapılacağını sanmasınlar. CHP gelince Ankara'da su faturalarını teröristler dağıtacak dediler, İSPARK'ı teröristler yönetecek dediler, hiç de böyle olmadı. Aldığımız hiçbir belediyede CHP'li olmayan bir zararımız dokunmadı, kimsenin partisine bakılmadı. CHP'ye oy verip de pişman olan yok, bugün bu hizmetleri görüp de geçmişte neden CHP'ye oy vermedim diyen AK Parti'li MHP'li çok.

Emekliye Bayram Vaadini Açıkladı

Memlekette en çok küçülen sektör 12.7 ile tarım. Buradan açıkça söylüyoruz. CHP iktidarında ÖTV'siz KDV'siz mazot gelecek. Çiftçilerin kredi borçları var. Çiftçilerin kredi borçlarının faizlerini sileceğiz. Geldik mi, ilk sizin yüzünüzü güldüreceğiz.

Emekliler AK Parti gelmeden önce, bir buçuk asgari ücret alıyorlardı. Asgari ücret çok düşük ama bugün bir buçuk asgari ücret alsalar 33 bin lira. Bugün emeklileri 16 bin liraya mahkûm ettiler. Yine asgari ücretliler bir aylık maaşla 7 çeyrek altın alıyorlardı. Şimdi 2'sini zor alıyorlar. CHP'nin bu seneki asgari ücret teklifi 39. Bir emekçi kardeşim bana şöyle dedi: Yalan dolana tokuz, asgari ücret olmalı 39. Asgari ücret teklifimiz 39, altına yokuz. Emeklilerin sefalet maaşına itiraz ediyoruz, bir asgari ücret olmalı diyoruz. CHP iktidarında bayram ikramiyesi komik olmayacak. Her emekliye bayramda birer asgari ücret verilecek. Söz veriyoruz. "