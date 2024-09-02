CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler'in babası Mehmet Raif Çiler, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çiler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu.

Nail Çiler, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Kıymetli babam Mehmet Raif Çiler bu gece tedavi gördüğü hastanede hakkın rahmetine kavuşmuştur. Mekanı cennet, ruhu şad olsun."

Merhum Mehmet Raif Çiler’in cenazesi, yarın Muş'un Malazgirt ilçesinde bulunan Kümbet Camii'nde ikindi namazını müteakip son yolculuğuna uğurlanacak. Cenaze, Malazgirt Merkez Mezarlığı'na defnedilecek.