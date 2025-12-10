Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, CHP’den “kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesinin” ardından istifa ettiğini duyurmuştu. İstifasının ardından CHP yönetimine eleştiriler yönelten Çakır, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında yeni açıklamalarda bulundu.

“Önce Kendileri Aklanıp Gelsin"

Çakır disiplin sürecinin sonucunu beklememesine ilişkin eleştirilere “Yüksek Disiplin Kurulu'nda kimin önüne geleceğim? İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde 30 yerde iddianamede ismi geçen Turan Taşkın'ın önüne geleceğim öyle mi? Hasan Ufuk Çakır, Yörük çocuğu, suçlamalarla suçlanan adamların önüne gelip ifade vermez. Önce kendileri aklanıp gelecek” sözleriyle cevap verdi.

İhraç Çağrısı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın kendisinin “sabıkalı” olduğu yönündeki açıklamalarını dinlettiren Çakır, CHP Lideri Özgür Özel’e Başarır’ı ihraç etmesi için çağrı yaptı.

“Belgeyi Ortaya Koysun Kendimi Asacağım"

Çakır, hakkındaki “oto hırsızlığı” suçlamasına ilişkin de Özel’i topa tuttu. Özel’in katıldığı televizyon programında bu konu hakkında konuşmamasını eleştiren Çakır “Oto hırsızlığıyla ilgili bırak sabıka kaydını bir tane belgeyi ortaya koysun Kızılay'da asacağım kendimi” diyerek seslendi.

Başka Partiye Geçecek Mi?

Çakır, başka bir partiye geçip geçmeyeceği yönündeki sorulara da cevap verdi. Şu an için başka bir partiye geçme gibi bir düşüncesi olmadığını belirten Çakır "Millet bana ne diyorsa onu yapacağım” dedi.

Çakır, Mersin’de “bağımsız” girmesi yönünde talepler olduğunu vurguladı.

“CHP Demek ki Tapusunu Vermiş"

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesindeki bazı ifadeleri de hatırlatan Çakır şöyle konuştu:

Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi demek ki bir yere tapusunu vermiş, buralara da bir şube müdürü atamışlar. Yahu tavuk suyu içer, Allah'a bakar. Bir oy bir milletvekili, bir milletvekili bir hükümettir.

Kılıçdaroğlu Açıklaması

Çakır, seçim öncesinde eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arayarak, "CHP'nin alamadığı oyları araştırmama göre sizin alacağınız kanaatindeyim, tespitim bu yöndedir" dediğini söyledi.

Kendisinin de bu teklifi kabul ederek aday olduğunu anlatan Çakır "Biz de bu kurultay sürecinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında durduk” diye konuştu.