Nilüfer Belediyesi, Kadir Gecesi’nde vatandaşların manevi hislerine ortak oldu. Ramazan ayı boyunca süren birlik ve beraberlik iklimi, cami bahçelerinde kurulan ikram noktalarıyla devam etti.





Ataevler, Cumhuriyet, Fethiye, Işıktepe, Gökçe, Büyükbalıklı, Konaklı, Çaylı, Badırga, Demirci, Kültür, Ürünlü, Tahtalı, Karacoba, Başköy, Çatalağıl, Gölyazı mahallelerinde gerçekleştirilen programlarda, teravih namazı sonrası vatandaşlara toplam 8 bin kandil simidi dağıtıldı. Nilüfer halkının yoğun ilgi gösterdiği ikramlarda, dayanışmanın ve paylaşmanın güzel bir örneği yaşandı.





Paylaşım noktalarında Nilüfer Belediyesi Meclis Üyeleri Barış Öztürk, Özlem Akbaş Önsoy, Resul Tarman, Ata Erk Şanlı, Mehtap Esen, Salih Güleç, Onur Uslu, Akın Uludağ ve Ekrem Erk yer alarak, vatandaşların Kadir Gecesi’ni tebrik etti.