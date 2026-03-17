Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, meclis toplantısında gündem maddelerine geçilmeden önce hem belediye çalışmaları hem de dünya gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Ramazan ayının manevi önemine vurgu yapan Bozbey, kurum olarak bu değerleri yaşatmaya devam ettiklerini belirterek sahada görev yapan ekipler ile meclis üyelerine teşekkür etti.

Savaşların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Bozbey, "Savaşlar hakikaten bir cinayettir ve bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Hiçbir çocuğun, hiçbir kadının, hiçbir gencin, hiçbir insanın katledilmesine gönlümüz razı değildir" dedi. Bursa Büyükşehir Meclisi adına konuştuğunu belirten Bozbey, savaşların bir an önce sona ermesi gerektiğini ifade ederek, "Derhal bu savaşın durdurulması, bölgedeki insanların kendi topraklarında özgür, huzurlu ve güvenli şekilde yaşamalarının sağlanması gerekiyor" diye konuştu. Ramazan Bayramı'nın yaklaştığını hatırlatan Bozbey, bayram öncesinde barış çağrısını yineleyerek, "İnsanlık adına bu süreçte savaşların sona ermesi son derece önemli" ifadelerini kullandı.