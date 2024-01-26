Aday belirleme sürecine girildiği süreçte CHP içerisinde kavgalar yaşanmaya devam ediyor. Bir şok da CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi sosyal medya hesabı X üzerinden istifa ettiğini duyurdu. İlgezdi'nin paylaşımında detaylar dikkat çekti.

İlgezdi paylaşımında şu ifadelere değindi;

"Cumhuriyet Halk Partisinin son kurultayında Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu destekleyenler tek tek partimizden tasfiye ediliyor . CHP’nin her kademesinde gece gündüz görev yapmış 40 yıllık bir partili olarak bu yaşananlar hem beni hem de milyonlarca partilimizi üzmüştür.

Partimizin değerlerinin bu kadar hoyratça harcanmasına gönlüm razı değildir .

Bu vesileyle 40 yıldır mensubu bulunmaktan onur duydum partiden istifa ediyorum."