CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin ardından, yerine geçecek başkanvekilini belirlemek üzere yapılan seçimle belediyenin yönetimi CHP'den AK Parti'ye geçti. Üçüncü turda yapılan oylamada AK Parti’nin adayı Eray Karadeniz 21 oy alarak başkanvekili seçilirken, CHP’nin adayı Murat Topaloğlu 16 oyda kaldı.

Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi’nde yapılan oylama saat 10.00’da başladı. CHP, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Topaloğlu’nu aday gösterirken, AK Parti cephesinden Eray Karadeniz aday olarak gösterildi.

Belediye meclisinde AK Parti’nin 18, CHP’nin 17 ve MHP’nin 3 üyesi bulunuyordu. Üçüncü turda alınan sonuçla birlikte, Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin yönetimi AK Parti’ye geçmiş oldu.

2 belediyede seçim yapılacak

CHP'nin Büyükçekmece Belediye Başkanvekilliği için Ahmet Şahin'i aday göstermesi bekleniyor. AK Parti'nin Büyükçekmece Belediye Başkan vekili adayı Mustafa Yazıcı.

Avcılar Belediye Meclisi’nde CHP’nin 24, AK Parti’nin 10, MHP’nin iki, BBP’nin bir; Büyükçekmece Belediye Meclisi’nde CHP’nin 23, AK Parti’nin 12 ve MHP’nin iki üyesi bulunuyor.