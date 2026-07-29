İnegöl Belediyesi’nin ilçe esnafına destek olmak ve vatandaşları uygun fiyatlı alışveriş imkanlarıyla buluşturmak amacıyla Terziler Odası iş birliğinde düzenlediği Hanımeli Alışveriş Şenliği Pazar günü başladı.

Bu yıl 5’incisi düzenlenen organizasyon 9 gün boyunca Hikmet Şahin Kültür Parkı Kameriyeler Bölgesinde devam edecek. 03 Ağustos Pazartesi akşamı son bulacak Alışveriş Şenliği, 3’üncü gününde de renkli ve coşkulu görüntülere sahne oldu.

HEM ALIŞVERİŞ HEM KONSER COŞKUSU

Festival süresince vatandaşlara hem alışveriş yapma fırsatı sunan hem de düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklerle keyifli vakit geçirme imkanı tanıyan organizasyon kapsamında Salı akşamı alışveriş stantlarının yanı sıra konser coşkusu da yaşandı.

21.00’da şenlik alanında bulunan sahne bölgesinde Cem Taşkıner Türk Sanat Müziği konserinde ilçe halkıyla buluştu.

Belediye Başkanı Alper Taban da konser alanını ziyaret ederek coşkuya ortak oldu. Cem Taşkıner, seslendirdiği eserlerle alışveriş şenliğine gelen vatandaşların kulaklarının pasını silerek eşsiz bir müzik ziyafeti yaşattı.

219 STANTTA BİNLERCE ÜRÜN VATANDAŞLARLA BULUŞUYOR

Öte yandan, festival alanında toplam 219 stantta alışveriş coşkusu da devam etti. Stantların 46'sını gıda stantları oluştururken, diğer stantlarda ise; giyim, ayakkabı, züccaciye, tuhafiye, ev tekstili, hediyelik eşya, takı ve girişimci kadınların el emeği ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Geniş ürün yelpazesiyle her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiği şenlikte, uygun fiyatlı alışveriş imkanının yanı sıra yerel üreticiler ve esnaf da ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırma fırsatı yakalıyor.

BAŞKAN TABAN STANTLARI ZİYARET ETTİ

Belediye Başkanı Alper Taban, eşi Birnur Taban ile birlikte gerçekleştirdiği Alışveriş Şenliği ziyaretinde stantları da gezerek katılan esnaflara hayırlı işler dileklerini iletti.

ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

Hanımeli Alışveriş Şenliği, alışverişin yanı sıra belirli günlerde farklı etkinliklerle ziyaretçilere eğlenceli anlar yaşatmaya devam edecek. Festival kapsamında 29 Temmuz Çarşamba günü Tevfik Bölükbaş konseri ve 30 Temmuz Perşembe günü Oktay Esen konseri vatandaşlarla buluşacak. 31 Temmuz Cuma akşamı jonglör gösterisi gerçekleştirilecek, 02 Ağustos’ta da çocuklara yönelik robot gösterileri düzenlenecek.