Yıldırım Gazetesi’nin İnegöl’deki merkez binasına yapılan ziyaret oldukça samimi bir havada gerçekleştirildi. Yerel basının dijital dönüşüm süreçleri, yeni mevzuat hükümleri ve sektörün geleceğine yönelik beklentilerin kapsamlı bir şekilde ele alındığı ziyarette okur odaklı dijital yayıncılık ve kurumlar arası iş birliği imkanları masaya yatırıldı.

“YEREL MEDYANIN DESTEKÇİSİYİZ”

Basın İlan Kurumu Bursa Bölge Müdürü Gökhan Eren, BİK’in yerel medyanın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği güncel mevzuat düzenlemeleri ve dijital uyum süreçlerinin Türk medyasına büyük katkı sağladığını ifade etti.

Müdür Eren ziyarette yaptığı değerlendirmesinde, “İnternet haber sitelerinin vasıf, ödev ve sorumlulukları kanuni bir güvenceye kavuştu. Doğru, tarafsız ve ilkeli haberciliğin kurumsal yapılar üzerindeki kilit rolü bizler için çok önemli. Genel Müdürlüğümüz bu hassasiyetle çalışıyor. Yerel medyanın kamusal görevini en iyi şekilde icra edebilmesi için mevzuata uyumu oldukça önemli. Kurum olarak dijitalleşme yolunda ilerleyen yerel basının her zaman destekçisi olduk. Şeffaf ve sürdürülebilir bir medya ekosistemi için ortak akılla hareket ediyoruz” dedi.

İSTİŞARE KÜLTÜRÜ BİZE GÜÇ VERİYOR

Yıldırım Gazetesi Genel Yayın Müdürü Erdal Bayraktar ise BİK Bursa Bölge Müdürü Gökhan Eren’in Eskişehir ve Bilecik başta olmak üzere birçok ilde yerel medyanın güçlenmesinde önemli katkılar attığını ifade ederek, “İstişare kültürü bize güç veriyor. Bizler Yıldırım Gazetesi ve www.yildirimgazetesi.com haber sitesinde ekonomik ve teknolojik altyapımızı güçlendirmeye çalışıyoruz. Bölge müdürümüz Bursa’daki yerel medyanın daha da güçlenmesi noktasında çalışmalar yapıyor. Biz bunu çok kıymetli buluyoruz. Çok değerli fikir paylaşımları yaptık. Bölge Müdürümüz sayın Gökhan Eren’e rehberliği nedeniyle teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Ziyaretin ardından, günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.