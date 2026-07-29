Bursa Valiliği, Marmara Denizi’nde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşları uyardı. Açıklamada, 30 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 12.00’den itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli fırtına eseceği bildirildi.
UYARI SAAT 23.00’E KADAR SÜRECEK
Bursa Valiliği, Marmara Denizi’nde beklenen fırtınanın 30 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 12.00’de başlayarak 23.00’e kadar etkisini sürdüreceğini açıkladı.
VATANDAŞLARA DİKKAT VE TEDBİR ÇAĞRISI
Kuvvetli rüzgârın ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtilirken vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi. Balıkçılar, denizciler ve küçük tekne sahiplerinin hava durumunu yakından takip ederek gerekli önlemleri almaları gerektiği vurgulandı.