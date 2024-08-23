CHP'li Feyyaz Alptuğ Memişoğulları evinde ölü bulundu.
CHP Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Avukat Feyyaz Alptuğ Memişoğulları'nın eşinin işe gitmesinin ardından evinde tek el silah sesi duyuldu.
Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Memişoğulları'nı başından vurulmuş halde buldu. Alptuğ Memişoğulları'nın intihar etmiş olabileceği düşünülüyor.
Savcılığın incelemesinin ardından cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde bir silah ve boş kovan bulundu. Soruşturma sürüyor.
Kaynak: milli gazete