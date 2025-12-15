Trafik kurallarını ihlal edenlere yönelik daha caydırıcı bir sürecin kapısı aralanıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Trafik Kanunu teklifi kapsamında, kırmızı ışık ihlali, hız sınırlarının aşılması ve saldırgan sürüş gibi davranışlar için ağır yaptırımlar planlanırken, ocak ayından itibaren çok sayıda sürücünün ehliyetinin iptal edilmesi ihtimali öne çıkıyor.

Yeni düzenlemeleri içeren yeniTrafik Kanunu'nun yeni yılın ilk günlerinde TBMM Genel Kurulu'nda görüleceğinin açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2026 Merkezi Yönetim Bütçesi ve 2024 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri için geldiği TBMM'de, Genel Kurul girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trafik Kanunu'ndaki değişikliklerin ne zaman Meclis gündemine geleceği sorusuna Yerlikaya, "Ocak ayının ilk haftası" yanıtını verdi.

EHLİYET İPTALLERİ ARTIYOR

Yeni düzenleme, trafikte kurallara uyulmasını sağlamak ve caydırıcılığı artırmak amacıyla hazırlanıyor. Buna göre, trafikte tartışma sırasında aracından inerek saldırganlık gösteren veya başka bir aracı ısrarla takip eden sürücülere ehliyetlerinin iptal edilmesini öngören yaptırımlar uygulanacak. KIRMIZI IŞIKTA GEÇMEYE DE EHLİYET İPTALİ Düzenlemede yer alan en dikkat çekici maddelerden biri de kırmızı ışık ihlallerine yönelik oldu. Meclis'e sunulacak teklife göre, bir takvim yılı içinde 6 kez kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen sürücülerin ehliyetleri iptal edilecek. Bu sürücüler ayrıca 80 bin lira idari para cezası ödeyecek. Kırmızı ışık ihlali yaparak trafik kazasına sebep olan sürücülerin ise ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak. Belgeler, ancak psikoteknik değerlendirmeden geçilmesi ve sürücü olmaya engel bir durumun bulunmaması halinde iade edilecek. HIZ SINIRINI AŞMAK DA EHLİYETTEN EDECEK Yerleşim yeri içinde hız sınırını; 46–55 km/s aşanların ehliyetleri 30 gün, 56–65 km/s aşanların ehliyetleri 60 gün, 66 km/s ve üzeri aşanların ehliyetleri 90 gün süreyle geri alınacak. ACİL ARAÇLARA YOL VERİN! Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermeyen sürücülere 15 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ambulans, yaralı veya acil hasta taşıyan araçlar ile itfaiye ve orman yangınlarıyla mücadele eden araçlara yol vermeyen veya durmayan sürücülere ise 46 bin lira para cezası kesilecek ve ehliyetleri 30 gün süreyle geri alınacak. GÜRÜLTÜ YAPAN ARACA CEZA Araçta yapılan değişikliklerin çevreyi rahatsız edecek düzeyde gürültü çıkarması halinde sürücüye 16 bin lira idari para cezası uygulanacak. BAZI İHLALLERDE EHLİYETE 2 YILA KADAR EL KOYMA Trafikte saldırı amacıyla araç takip eden veya araçtan inen sürücülere: 180 bin lira ceza, ehliyetlere 60 gün el koyma, araçlara 30 gün trafikten men Seyir halinde cep telefonu kullanan sürücülere: 5 bin lira ceza Yarış yapan sürücülere: 46 bin lira ceza ve ehliyetin 2 yıl süreyle geri alınması cezaları verilecek. KAZADAN KAÇANA HAPİS Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, zabıtanın izni olmadan ve zorunlu bir neden olmaksızın olay yerini terk eden sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.