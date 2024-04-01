Resmi olmayan sonuçlara göre CHP’den Yalova Belediye Başkanı seçilen Mehmet Gürel, seçim zaferini partililerle kutladı.

Mehmet Gürel’in Yalova Belediye Başkanlığı’na seçilmesi nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda kutlama düzenlendi. Gürel, burada yaptığı konuşmada, 3 ay süren yoğun bir çalışmanın tamamlandığını belirterek, “Bugün itibariyle Yalova Belediye Başkanlık seçimini resmen kazanmış bulunmaktayız. Ben çok duygusal anlar yaşıyorum şu anda. Sizler buradan nasıl gözüktüğünüzü görseniz, bilseniz siz de böyle hissedersiniz. Yalova’ da ne kazandı biliyor musunuz arkadaşlar? Yalova’da samimiyet kazandı. Yalova Belediye Başkanı’nı, Yalova halkının seçeceğini herkese gösterdiniz. Yalova’yla alakalı hayalleri olan içinizden biriyim. Hayat beni bu noktaya getirdi sizlerin sayesinde çok gururluyum. Bundan on yıl önce yarım kalmış hikayenin bittiği gündür. Yalova’yı inşallah büyük bir samimiyetle, şeffaflıkla ve halkımızla beraber yöneteceğiz. Sizler için Yalova’yı kalkındırmak, güzelleştirmek için, sorunlarımızı çözmek için yöneticilerimizle beraber, halkımızla beraber, ortak akıl oluşturarak, kibirlenmeyerek, egolarımıza girmeyerek, samimi, arkadaş, dost, kardeş, tek yürek aile olarak Yalova’nın geleceğine hep birlikte şekil vereceğiz. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim ve CHP örgütünün bir parçasıyım. Ve bununla da gurur duyuyorum ama Yalova’da CHP’li olmayan fakat Yalova’yı bizlerle beraber yönetmeye talip arkadaşlarımız, dostlarımız bütün görüşler, insanlarla beraber hep beraber bu seçimi kazandık. Bu seçimi hep beraber kardeşliğin, özgürlüğün, eşitliğin, samimiyetin gücüyle kazandık. Bundan sonra da böyle yönetilecek Yalova. Hiçbir yönetici halkına yalan söylemeyecek, kandırmayacak, gururlanmayacak, neysek o olacağız. Sizlerden biri olacağız” ifadesini kullandı.

Gürel’e kutlamada Yalova Milletvekili Tahsin Becan ve İl Başkanı Erdem Doğancı eşlik etti.