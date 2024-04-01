Eroğlu, "Kıymetli Hemşehrilerim, yoğun bir seçim dönemini hep beraber yaşadık. Bu süreç içerisinde sizlerin sesi ve umudu olmak adına var gücümle gayret gösterdim. Seçim süreci başlamadan kapı kapı, sokak sokak, karış karış dolaştım. Daha iyi bir İnegöl'ün mümkün olduğuna inanarak sizlerin umudunu meclise taşımanın verdiği sevinci dile getirmek istiyorum. Saadet Partisine verdiğiniz ana muhalefet görevini en iyi şekilde yerine getireceğimize kimsenin şüphesi olmasın. Ayrıca halkımızın verdiği bu destek ile bizleri ikinci parti yaparak bir sonraki seçimlerde iktidara hazır ol mesajı vermiştir. Bize oy veren yada oy vermeyen tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. İnegöl bizim, İnegöl hepimizin. Şimdi İnegöl için daha fazla çalışma zamanı, yeni dönemde meclis çalışmalarında büyük umutlar ve çalışma temposu göstereceğine emin olduğumuz meclis üyelerimize başarılar diliyorum. Seçimi kazanan belediye başkanı Sayın Alper TABAN’ı tebrik ediyor, şehrimiz için her türlü faydalı çalışmada destekçisi olacağımızı, yapacağı her adımı denetleyeceğimizi kendisini bu konuda takip edeceğimizi bilmesini isteriz. Seçimlerimizin şehrimiz ve ülkemiz adına hayırlar getirmesini temenni ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum." dedi.

Kaynak: BÜLTEN