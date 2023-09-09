CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bir televizyon kanalındaki konuşması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma ile gündemde. Tanrıkulu'nun sözleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik ağır suçlamalar içeriyor. Tanrıkulu, bir televizyon kanalında gerçekleştirdiği canlı yayında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 15 köylüyü helikopterden attığı, köyleri yaktığı ve bombaladığı iddiasını gündeme getirdi.

Bu çıkışıyla Tanrıkulu, "Türk Silahlı Kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Türk Silahlı Kuvvetleri, köyleri yaktı, bombaladı." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Tanrıkulu, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sorgulayacaklarını ve yaptıkları her şeyi eleştireceklerini belirtti, bu eleştirilerin milletvekili olarak hakları olduğunu vurguladı.

Bu sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi kapsamında "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" suçu ile 216. maddesi kapsamında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçlarından soruşturma başlattı.