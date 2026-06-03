Sarıbal, yeni dönemde yurtiçi örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı yeni MYK listesinde Rıfat Nalbantoğlu CHP Genel Sekreteri olarak görevlendirilirken; Bülent Kuşoğlu, Müslim Sarı, Semra Dinçer, Deniz Demir, Prof. Dr. Ali Rıza Erbay, Cemal Canpolat, Necdet Saraç, Yıldırım Kaya, Hasan Efe Uyar, Berhan Şimşek, Devrim Barış Çelik, Ahmet Hakan Uyanık, Nevaf Bilek, Adnan Demirci, Tahsin Tarhan ve Gamze Akkuş İlgezdi de Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ