Mustafakemalpaşa’da çiftçinin sorunu bitmiyor. Düşük fiyatlara bir de depo sorunu eklenince çiftçiler isyan etti. Tepkilerin odağındaki isim ise çiftçilerin sorunlarına kayıtsız kalan Mustafakemalpaşa Ticaret Borsa Başkanı Sadettin Akkoyunlu oldu. Akkoyunlu bugüne kadar çiftçilerin bu yöndeki sorunlarına çözüm getiremezken kendisinin de alım satım yaparak ticarette bulunması akıllarda soru işaretleri oluşturdu.

Bgazete.com.tr’nin haberine göre, geçtiğimiz aylarda buğday ve arpa fiyatları nedeniyle Mustafakemalpaşalı çiftçiler büyük sıkıntılar yaşadı. Mayıs ayı içerisinde Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından buğday alım fiyatı 9 TL olarak açıklandı ve sonrasında 7 TL’ye kadar geriledi. Ancak Mustafakemalpaşalı üreticiler bölgede TMO deposu olmadığı için ürününü TMO’ya satamadı. Üreticiler son çare olarak bölgede hizmet veren özel depoları tercih etti. Ancak burada fiyatlar 5 TL seviyelerinde kaldı. Ürününü zaten düşük olan fiyatların da altında satmak zorunda kalan üreticiler, artık depo sorunun çözülmesi gerektiğini söyledi.

BAŞKAN AKKOYUNLU’YA TEPKİ

Üreticiler yaşanan bu sorun sonrasında her fırsatta çiftçinin yanında olduğunu ve sorunlarına çözüm bulacağını söyleyen Mustafakemalpaşa Ticaret Borsa Başkanı Sadettin Akkoyunlu’ya tepki gösterdi. Üreticinin yanında olmadığı için Başkan Akkoyunlu’ya sitem eden çiftçiler, başkanın bu konuya yönelik hiçbir açıklama yapmamasına da dikkat çekti.

DEPOLAR KİRALANMADI İDDİALARI

Depo sorunu ile ilgili başka iddialarda ise borsa depolarının çiftçiye kiralanmadığı belirtiliyor. Öyle ki depo sorununa yönelik herhangi bir işlem yapmayan borsa yönetimi, çiftçilerin yararlanması amacıyla yapılan depoları da çiftçilere kiralamadı. Tüm bu yaşananların ardından arpa ve buğday gibi hububat alımı satımı yapan Başkan Akkoyunlu’nun depo konusunda çözümsüz kalması pek çok farklı soru işaretini beraberinde getirdi. Düşük fiyatlar ile alım yaparak piyasaya yüksek fiyatlı ürün satışı yapıldığına yönelik iddiaların Başkan Akkoyunlu tarafından açığa kavuşturulması ve kamu vicdanlarının bu konuda rahatlatılması gerekiyor.