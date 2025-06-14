Yapılan açıklamada, toplam ödeme tutarının 8 milyar 153 milyon 513 bin 688 lira olduğu bildirildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamada, üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, 8 milyar 153 milyon 513 bin liralık destekleme ödemesinin bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu. Yumaklı, “Üreticimizin yanında, bereketinin izindeyiz. 8 milyar 153 milyon 513 bin TL destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun” ifadelerini kullandı.

Destekleme ödemeleri kapsamında çeşitli kalemler bulunuyor. Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği için 5 milyar 650 milyon 530 bin 158 lira, Hububat-Baklagil Dane Mısır Desteği için 2 milyar 334 milyon 82 bin 782 lira, Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği için 168 milyon 777 bin 648 lira, Hayvan Gen Kaynakları Desteği için ise 123 bin 100 lira ödeme yapılacak. Yağlı Tohumlu Bitkiler ile Hububat-Baklagil Dane Mısır Destekleri belirtilen takvime göre ödenirken, diğer destek kalemleri tek seferde çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.