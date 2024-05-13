Çiftlikköy Belediye Başkanı Adil Yele, ilçe genelinde olduğu gibi sahil şeridinde de temizlik alarmı verdi. Başkan Yele, kumsallarda yapılan temizlikle ilçe halkına keyifli bir yaz mevsimi yaşatmayı düşündüklerini söyledi.

31 Mart yerel seçimleri sonrasında göreve gelmesiyle birlikte özellikle temizlik konusuna harekete geçen Başkan Adil Yele, sahil kesiminde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Beraberindeki Fen ve Temizlik İşleri bürokratlarıyla birlikte sahil şeridinde sürdürülen kumsal temizliğini denetleyen Başkan Yele, yaz sezonunda tüm Çiftlikköylülerin keyifle zaman geçirebilecekleri temiz bir sahil şeridi için çalışmaları başlattıklarını belirtti.

Yele, sahil şeridinin Çiftlikköylüler için oldukça önemli olduğunu belirterek “Ekiplerimiz ilk etapta sahilimizin yaklaşık 600 metrelik bölümünde iş makinaları aracılığıyla kıyı şeridinde biriken kum tepeciklerini kıyıya çekerek kumsalı genişletiyor. Hafta sonuna kadar bu bölgedeki çalışmalar tamamlanmış olacak. Kıyıya çekilen kumlar kuruduktan sonra üzerindeki malzemeler kum eleme makinamızla elenecek, böylece kumsal temizliğimizi sağlamış olacağız. Yaz döneminde Çiftlikköy halkının kumsallarımızı en verimli şekilde kullanabilmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Mokamp alanındaki düzenleme çalışmalarında da sona gelindiğini aktaran Yele, görsellik bakımından tepki gören terfi istasyonu bacaları ve palmiye ağaçlarının etrafına da bir çalışma yapacaklarını, tüm sahil şeridinde düzenleme çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.