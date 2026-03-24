Burhaniye ilçesinde, Yeşil Vatan Benim Okulum Geleceğe Çare etkinlikleri kapsamında 'İklim Değişikliği' konulu Münazara Yarışmaları başladı. Ortaokullar ve liseler arasında başlatılan yarışmalar ilgi gördü.

Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 'Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Yeşil Vatan Benim Okulum Geleceğe Çare etkinlikleri kapsamında, 2025-2026 eğitim öğretim yılı Ocak ayı teması 'İklim Değişikliği' olarak belirlendi. Bu doğrultua; öğrencilerin çevre ve iklim değişikliği konusunda bilinç kazanmalarını sağlamak, düşüncelerini bilimsel temellere dayalı olarak ifade edebilmeleri, eleştirel düşünme ve etkili iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla Ortaokullar ve Liseler arası İklim Münazaralarının ilki gerçekleştiriliyor. 23-27 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan münazaralarda 12 Ortaokul 8 Lise yarışacak olup, münazaralarda final yarışması 27 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilerek tamamlanacaktır. İlçemizde birinci olan okullar önce Körfez Bölgesi münazaralarında başarılı olunması halinde İl münazaralarında ilçemizi temsil edeceklerdir' sözlerine yer veridi.