Pendik Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişelerinde beton bariyerlere çarparak takla atan aracın kazaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde aracın gişelere doğru hızla ilerlediği ve bir anda beton bariyere çarptığı görüldü.
Pendik Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişelerinde D.Ç. idaresindeki Hyundai marka 34 PAB 427 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek gişelerin beton bariyerlerine çarpmıştı. Araç içerisinde sıkışan sürücü D.Ç. ve yanındaki yolcu, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim edilmişti.
Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, aracın hızlı bir şekilde gişelere girdiği; ardından direksiyon hakimiyetini kaybederek bir anda beton bariyerlere girdiği anlar dikkat çekti.