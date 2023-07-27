Çiftlikköy’de Dünya Doğa Koruma Günü, Çiftlikköy Belediyesi’nin ana sınıfı minikleriyle Saklıbahçe Sosyal Tesislerinde gerçekleştirdiği etkinlikle kutlandı.

Çiftlikköy Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Masal Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nin işbirliğiyle organize edilen etkinlikte, minik öğrenciler, dut ağacından elde edilen organik kağıtlara hayal ettikleri dünyayı çizdiler. Etkinliğe katılan Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar da, ana sınıfı miniklerine limonata ikram etti.

“Çocuklarımıza mirasımız temiz bir dünya olmalı”

28 Temmuz Dünya Doğa Koruma Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Silpagar, son dönemde hava sıcaklıklarının iklim değişikliğine bağlı olarak dünya genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini hatırlatarak, “Dünyamızın bize sunduğu doğal kaynaklar sonsuz değil, tükenebilir kaynaklardır. Suyu, havayı, toprağı her an kirlettiğimiz bir dünyada yaşıyoruz. Buna bağlı olarak iklim değişikliği, enerji kullanımında artış ve çevreye daha çok zarar döngüsü yaşanıyor. Çocuklarımıza ve torunlarımıza doğal kaynaklarını tükettiğimiz, dengesini bozduğumuz bir dünya bırakmamak için önce bu durumun farkında olmamız gerekiyor. İşte bu etkinliği de bir farkındalık yaşatmak için yaptık. Miniklerimize verdiğimiz kağıtlar, dut ağacı kabuklarının hamur haline getirilip kurutulmasıyla elde edilen organik kağıtlar. Onlar da hayal ettikleri mavi denizi, yemyeşil ormanlarıyla geleceğin temiz dünyasını resmettiler. Gelecek nesillere daha iyi bir dünya miras bırakmamız dileğiyle Dünya Koruma Günümüz kutlu olsun” diye konuştu.