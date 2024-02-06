MALZEME LİSTESİ: 1 kg ciğer 300 gr. kuyruk yağı tuz karabiber kimyon LAVAŞI İÇİN: 3 su b. un yarım pk. yaş maya tuz su SERVİSİ İÇİN: 1 tutam maydanoz 2 soğan pul biber HAZIRLANIŞI: Kuşbaşı doğranmış ciğeri ve kuyruk yağını küp doğruyoruz. Şişlere 2 parça ciğer 1 parça kuyruk yağı takıyoruz. Fırın tepsisine şişleri diziyoruz. Üzerlerine tuz, karabiber ve kimyon serpiyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Lavaşı için, unu karıştırma kabına alıyoruz. Tuzunu serpiyoruz ve ortasına yaş mayayı koyuyoruz. Üzerine ılık su döküyoruz ve önce mayayı elimizle eritiyoruz. Ortadan başlayarak hamuru yoğuruyoruz. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde ediyoruz. Hamurdan bezeler koparıp yuvarlıyoruz. Üzerlerine un serpiyoruz ve ince ince lavaş hamurları açıyoruz. Ocak üstünde gözleme aparatında ya da teflon tavada çevirerek pişiriyoruz. Kısa sürede pişeceği içine başından ayrılmamamız gerekiyor. Servisi için, maydanozu ince doğruyoruz, soğanları piyazlık doğruyoruz. Maydanozu ve soğanı bir kaseye alıyoruz, pul biberini atıyoruz ve karıştırıyoruz. Lavaşların içine soğan salatasından koyuyoruz. İçine ciğer şişi, şişten çekerek koyuyoruz ve dürüm sararak servis ediyoruz.

Kaynak: Haber merkezi