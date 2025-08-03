Serbest kıyafet dönemi sona ererken, karar kamuoyunda geniş yankı buldu. Vatandaşlar, özellikle CİMER üzerinden yaptıkları başvurularla memnuniyetlerini dile getirdi. Veliler, bu düzenlemeden dolayı Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e teşekkür mesajları gönderdi.

Yeni uygulamayla birlikte, okul kıyafetlerinin ekonomik, sade, kullanışlı ve kolay temin edilebilir olması hedefleniyor. Velilere maddi yük getirecek özel tasarım kıyafetler zorunlu tutulamayacak. Ayrıca, sağlık durumu nedeniyle özel giyime ihtiyaç duyan öğrencilerin bu ihtiyaçlarına uygun çözümler sunulacak. Kıyafetlerin pedagojik esaslara uygunluğu gözetilirken, okul-aile birliklerinin kıyafet satışı yapmasına ya da velileri belirli satıcılara yönlendirmesine izin verilmeyecek. Özel gün ve etkinliklerde ise aileye ekstra maliyet çıkaracak kıyafet zorunluluğu getirilmeyecek. Atölye ve laboratuvar gibi ortamlarda yalnızca okul onayıyla uygun iş kıyafeti kullanılabilecek.

Her okul, kendi okul kıyafetini belirlerken sağlıklı, rahat ve dayanıklı malzemeler tercih edecek. Kullanılacak kıyafetlerde pamuklu veya yünlü kumaşlar ön planda olacak; öğrencilerin bedensel gelişimini engellemeyecek şekilde tasarlanacak. Kıyafetlerin dört yıl boyunca değiştirilmeden kullanılabilmesi öngörülerek, velilere ek mali külfet oluşturulmaması amaçlanıyor. Rozet, arma gibi sembollerin hazır şekilde dayatılması önlenecek ve veliler kıyafet alışverişini istedikleri yerden yapabilecek.

Uygulamanın öğrenci sağlığına olumlu etkisinin yanı sıra, okul kültürünü pekiştireceği ve eğitim ortamına düzen getireceği düşünülüyor. Karar kamuoyunda genel olarak olumlu karşılanırken, CİMER’e ulaşan çok sayıda mesajda duyulan memnuniyet dile getirildi. Veliler ve eğitimciler, forma düzenine dönüşün okullarda kıyafet eşitsizliğini azaltacağını, kıyas ve psikolojik baskıyı önleyeceğini belirtti. Kararın ardından birçok veli, çocukları için artık daha sade ve eşitlikçi bir okul ortamı beklentisi taşıdıklarını ifade etti. Eğitimciler ise formanın öğrenci kimliğini pekiştireceğini ve okul aidiyetini artıracağını vurguladı.

Vatandaşlardan gelen mesajlarda, ailelerin serbest kıyafet döneminde çocuklarının giyim ihtiyaçlarını karşılamada zorlandığı, her gün farklı kıyafet talebinin ekonomik baskıya yol açtığına dikkat çekildi. Bakan Yusuf Tekin’in bu yöndeki kararı özellikle öğretmenler ve veliler tarafından desteklenirken, bazı vatandaşlar okul kıyafetlerinin tasarımı için öğrenciler arasında yarışma düzenlenmesini önerdi. Genel görüş, formaya dönüş kararının yerinde olduğu ve eğitim ortamına düzen getireceği yönünde birleşti.