on dört yıldaki sınavların zorluk seviyesinin benzer olduğunu ifade eden Tekin, analizlerin sınavın yüksek güvenilirlikte olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. Sınavın, ölçme ve değerlendirme esaslarına uygun, şeffaf ve denetime açık bir şekilde gerçekleştiğini belirtti. Bu nedenle sınavın iptalinin söz konusu olmadığını vurguladı.

Sosyal medyada dolaşan “Diyarbakır’da 300 öğrencinin tam puan aldığı” yönündeki iddiayı yalanlayan Tekin, Diyarbakır’da tüm soruları doğru cevaplayan öğrenci sayısının 10 olduğunu ve bu öğrencilerin farklı okullarda eğitim gördüğünü açıkladı. Bursa’da ise 20 öğrencinin tam puan aldığını, iddiada geçen imam hatip okulunda ise tam puan alan öğrenci bulunmadığını söyledi.

Sınav soru kitapçığına ait görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığı iddialarına da değinen Tekin, yayılan fotoğrafların bakanlığın orijinal metinleri olmadığını dile getirdi. Ayrıca sınav binalarına görüntü kaydedici cihaz sokmanın kesinlikle yasak olduğunu belirtti.