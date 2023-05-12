Çınarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çınarcık Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından Doğa Eğitim Merkezi’nde Özel Eğitim Şenliği düzenlendi.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle gerçekleştirilen ‘Özel Eğitim Şenliği’ renkli görüntülere sahne oldu. Çınarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen etkinlikte konuşan Çınarcık Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefli Serkan Erol, katılımcılara teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Karabacak ise konuşmasında, “Özel öğrencilerimizin çağdaş eğitim ortamlarında, her bir evladımızın yaşamdan zevk alarak, geleceğe güvenle bakabilmeleri için üreten ve kendi kendilerine yeter duruma gelen bireyler olabilmeleri için, kamu kurumları, yerel yönetimler ile el ele gönül birliği içinde yol alıyoruz ve almaya devam edeceğiz. Bu özel hafta vesilesi ile tüm enerjilerini çocuklarımız için sarf eden Özel Eğitim camiasının çok kıymetli eğitimcilerine, yöneticilerine ve diğer paydaşlarına teşekkür ediyorum. Sadece eğitime erişim konusunda değil, yaşamın tüm alanlarında engelsiz bir dünya temenni ederken tüm evlatlarımızı sevgiyle kucaklıyor, gözlerinden öpüyorum” dedi.

Etkinlikte öğrenciler arası yarışmalar yapıldı. Hayvanları besleme, fidan dikme gibi etkinliklerin de yapıldığı programda hatıra kütüğüne plaket çakıldı ve günün anısına pasta kesildi.

Programa Belediye Başkanı Numan Soyer, Yalova Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nevzat Alğan da katıldı.