Etkinlik kapsamında LÖSEV destekli aileler, kurulan stantlardan diledikleri ürünleri özgürce temin etti; çocuklar ve aileler gün boyu çeşitli etkinliklerle keyifli zaman geçirdi.

Etkinliğe Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Programı öğrencileri Sıla Taş, Beyza Gür, Tuğba İstenci, Berfin Özer ve Nimet Güner öncülüğünde, “İnegöl Fayda” çatısı altında toplam 12 gönüllü katılım sağladı. Gönüllüler, gelen ailelere rehberlik etti, stantların düzeniyle ilgilendi ve çeşitli eğlenceli aktivitelerde destek sundu.

İyilikler Çarşısı’nda kıyafet, oyuncak, hijyen ürünleri ve günlük ihtiyaçların yer aldığı birçok stant kuruldu. Aileler istedikleri stantlardan diledikleri ürünleri alırken, çocuklar da oyunlar ve etkinliklerle eğlenceli anlar yaşadı.

Etkinlik sonunda gönüllüler, bu anlamlı organizasyonda yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, dayanışma ve gönüllülüğün toplumdaki önemine dikkat çekti.