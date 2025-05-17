



Edinilen bilgiye göre ilk kaza Turgutalp Mahallesi Kemalettin Samipaşa caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Eren B. (20) yönetimindeki 16 AZF 899 plakalı motosiklet ile Adem Y.(69) plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı.

İkinci kaza ise Süleymaniye Mahallesi Yeşil Bursa caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Aysu D.(25) yönetimindeki motosiklet ile Aziz E. (35) yönetimindeki 16 Y 4185 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Merve D.(25) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazalarla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT