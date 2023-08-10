Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Asırlık Çınar Evi, 50 yaş üstü vatandaşların hayatına adeta renk katıyor. Yaşlılık döneminde sosyal hayattan kopmadan, zinde ve mutlu bir yaşam sürdürmek isteyenleri bir araya getiren bu özel merkez, yaşlı bireylerin ikinci evi oldu.

Yaşlılık zamanlarının keyifli ve verimli geçirilmesi amacıyla İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen Olcay Ilıcalı Asırlık Çınar Evi, 50 yaş üstü vatandaşları bir araya getiriyor ve onlara birçok fırsat sunuyor. Uzmanlar eşliğinde merkezde düzenlenen etkinlikler sayesinde özellikle 65 yaş üstü vatandaşların hem zihinsel hem de fiziksel olarak aktif kalması mümkün oluyor. Asırlık Çınar Evi’nde gerçekleştirilen etkinlikler arasında bulmaca çözme, resim çizme, bileklik yapımı, bahçe uğraşları ve kültür-sanat gezileri yer alıyor. Bu etkinlikler sadece eğlenceli vakit geçirtmekle kalmıyor, aynı zamanda Alzheimer, bunama, kemik erimesi gibi yaşlılık hastalıklarına karşı da bir koruma sağlıyor. Aynı zamanda Asırlık Çınar Evi, sosyal bağların güçlenmesini sağlarken, sağlık sorunlarına karşı da direnç oluşturuyor. Yaşlıların bir araya gelerek birbirleriyle iletişim kurmalarını teşvik ediyor.

"Zihin sağlığını çok önemsiyoruz"

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, Olcay Ilıcalı Asırlık Çınar Evi’nin 3’üncü şube olduğunu ifade ederek, "Olcay Ilıcalı, şehrimiz için çok önemli bir isim. Öğretmen ve Kocaeli Huzurevi Derneği’nin Başkanı. Onun ismiyle taçlandırdığımız bir merkezimiz. Asırlık Çınar Evi’mizde 50 yaş üstü bireylerimizle sosyal, kültürel, zihinsel ve fiziksel aktiviteler yapıyoruz. Günlük olarak iş uğraşı teknikerlerimiz burada planlamalarını gerçekleştiriyorlar. Bireylerimiz buraya gelip, gün içerisinde çeşitli aktiviteler yapıyorlar. Hedefimiz, yaşlılık sürecini kaliteli geçirmeleri. Sosyal yönden uyum halinde ve toplumsal olarak da birbirleriyle iletişim halinde olmalarını hedefliyoruz. Emeklilik dönemlerinde özellikle sosyalleşmeyi çok önemsiyoruz. Zihin sağlığını çok önemsiyoruz. Bu anlamda iş uğraşı teknikerlerimiz özellikle zihin sağlığına yönelik bedensel sağlığa yönelik çalışmalar gerçekleştiriyorlar. İşbaşı teknikerimizle birlikte şu an içeride çeşitli aktiviteler yapıyorlar" dedi.

"Hem zihinsel hem de fiziksel olarak zinde kalmak"

Merkezde görevli İş Uğraşı Terapisti Derya İpkin, merkeze gelen bireylerin fiziksel ve zihinsel olarak zinde hissetmelerini sağlamaya çalıştıklarını ifade etti. İpkin, "Burada 50 yaş üstü bireylerimizin evde yalnızlıktan sıkıldıkları vakitlerini kendilerini ev ortamı sıcaklığında hissedecekleri bir mekanda bulunarak sosyalleşmelerini sağlıyoruz. Bunu da sağlarken sanat etkinlikleri, onun dışında zihinsel aktiviteler, fiziksel egzersizler, kültür sanat gezileri ve daha birçok aktiviteyi her gün sistemli ve programlı bir şekilde ilerletiyoruz. Ahşap boyama, takı tasarımı, tuval boyama, çeşit el işleri gibi etkinlikler düzenliyoruz. Bunlar dışında fiziksel egzersizlerimiz, beden eğitimi hocalarımız eşliğinde gerçekleşiyor. Diyetisyenimiz eşliğinde bireysel beslenme danışmanlıkları veriyoruz. Böylece bireylerimizin hem zihinsel hem de fiziksel olarak zinde kalmalarını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"Burada bilgi zenginliği var"

Uzun süredir Asırlık Çınar Evi’ndeki aktivitelere katılan Ahmet Öztürk, "Açıldığından beri buraya geliyorum. Derya Hanım beni yolda yakaladı. Böyle bir şeyin olduğundan bahsetti. Geç alınmış bir karar diye düşünüyorum. Bunu niye düşündüğümü hemen ifade edeyim. Benim kahve alışkanlığım hiç olmadı. Dolayısıyla o boşluğu tamamlamak için hat sanatına başladım. Bayağı da ileri gittiğimi düşünüyorum. Benim için bir velinimetti doğrusu. Üreticilikten tüketiciye geçmiş birisi olmamak için bir şeyler üretmek lazım. Burada hem arkadaşlarla arkadaşlıklarımızı pekiştiriyoruz, hem sohbet esnasında değişik renklerle görüşüyorsunuz, değişik fikirde olanlarla görüşüyoruz. Ben buradaki kişilerin az olduğunu düşünüyorum. Bu merkezin dolup taşması gerekiyor. Burası bir kahve değil. Kahve gibi düşünülmemesi gerekiyor. Çünkü burada bilgi zenginliği var" diye konuştu.

"Böyle yerler hoşumuza gidiyor"

Evden çıkmanın kendisine iyi geldiğini belirten Türkay Köksal da, "Biz burada çok mutluyuz. Allah razı olsun Fatma Kaplan’dan, kızımız Derya’mızdan. Çok güzel vakit geçiriyoruz. El işleri yapıyoruz, muhabbet ediyoruz. Oyunlarımız var, gezilere götürüyorlar. Epey bir zamandır evdeyiz. Bir yere çıkamıyoruz. Böyle bir yer olunca çok hoşumuza gidiyor. Öğretmenimiz bize bir şeyler öğretiyor. Güzel karşılıyor, ikramlarını yapıyor" ifadelerini kullandı.

"Yaşlılığımızı çok güzel değerlendiriyoruz"

Asırlık Çınar Evi’ne düzenli olarak geldiğini kaydeden Suzan Pak ise yeni arkadaşlar edindiğini ifade ederek, "Burası bizim ikinci evimiz. Derya bizim kızımız, canımız. Çok teşekkür ederiz belediye başkanımız Fatma Kaplan Hanım’a. Geliyoruz, sosyal aktiviteler yapıyoruz. Boyamalar yapıyoruz. Yaşlılığımızı çok güzel değerlendirip, zaman geçiriyoruz. Arkadaş grubumuz çoğaldı. Daha çok arkadaşımız oldu, sosyalleşiyoruz" dedi.