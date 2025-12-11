Sakarya’nın Karasu ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, D010 kara yolu Karasu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.M. idaresindeki 34 KNE 645 plakalı Chery marka ciple çarpışan Hasan K.’nın kullandığı 54 AHA 403 plakalı otomobil araziye devrildi. Çarpışmanın şiddeti ile otomobil kullanılamaz hale geldi. Hasan K. ile yolcu C.K. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Hasan K.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.