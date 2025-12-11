Ligde geride kalan 14 hafta sonunda 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak topladığı 31 puanla lider Mardin 1969 Spor'un 1 puan gerisinde 2. sırada yer alan Bursaspor, yarın karşılaşacağı Ankara Demirspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Geçtiğimiz hafta deplasmanda lideri yenerek büyük moral bulan ve çıkışa geçen Yeşil Beyazlılar, galibiyet serisini 3 maça çıkarmaya çalışacak.

Ligin ilk 5 haftasında 5 galibiyet alarak liderlik koltuğunda oturan, daha sonra ise aldığı şok galibiyetler ise liderlik koltuğunu Gebzespor’a kaptıran Bursaspor, daha sonra ise 8 haftadır liderin değiştiği grupta zirve mücadelesini sürdürmeye çalışıyordu. Liderle puan farkını 2'e düşüren Yeşil Beyazlılar bu hafta oynanacak kritik maçlar sonrası 8 haftadır özlemini çektiğini liderlik koltuğunu devralma şansını yeniden yakaladı.

Mardin 1969 Spor'un Kahraman Maraş İstiklal karşısında puan ya da puanlar kaybetmesi durumunda Bursaspor'un Ankara Demirspor'u yenmesi halinde liderlik koltuğu yeniden el değiştirmiş olacak.

ANKARA DEMİRSPOR NASIL BİR TAKIM

Bu sezonun dişli takımlarından biri olan Ankara Demirspor, geride kalan 14 hafta sonunda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak topladığı 26 puanla grupta gol averajıyla 7. sırada yer alıyor. 14 maçta rakip fileleri 23 kez havalandıran ekip, kalesinde ise 15 gol gördü.

Deplasmanda oynadığı 7 maçta ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan ekip, oldukça etkili futbolculara sahip. Özellikle bu sezon attığı 8 golle yıldızlaşan orta saha oyuncusu Furkan Işıkdemir ile 6 golü bulunan Mert Aktaş ve 17 yaşındaki Hasan Ege Akdoğan dikkat edilmesi gereken isimler arasında yer alıyor.

BURSASPOR-ANKARA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?

Nesine 2. Lig Kırmızı grup 15. haftasında Bursaspor ile Ankara Demirspor arasında oynanacak olan lig maçı, 12 Aralık Cuma günü saat 17.00'de Matlı Stadyumu Atatürk Spor Kompleksinde oynanacak. Maç Sıfırtv Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.