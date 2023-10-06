İstanbul’da City’s Nişantaşı AVM’nin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 23 yaşındaki genç, Kocaeli’de son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün City’s Nişantaşı AVM’de meydana geldi. Yemek katının balkonuna çıkan Ege Berke Can Dönmez (23), metrelerce yükseklikten önce AVM’nin tabelasının üstüne, ardından da yola düştü. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Dönmez’in cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak Kocaeli’nin İzmit ilçesine getirildi. Cenazeye Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, ailesi, sınıf arkadaşları ve yakınları katıldı. Cenazede gencin doktor babası Hakan Dönmez’in ve ailesinin güçlükle ayakta durduğu görüldü. Malta Mahallesi’ndeki Malta Merkez Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ege Berke Can’ın cenazesi Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.