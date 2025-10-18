Kaza saat 20.30 sıralarında Akhisar Mahallesi Karalar yolu caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Kırgızistan uyruklu Tofik B.(51) yönetimindeki 16 BNE 922 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarpıp devrildi.
Başını kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Muhabir: Öznur Alkan