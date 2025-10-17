Kocaeli’de iş yerinin kurşunlanması olayının arkasında, İstanbul merkezli bir suç örgütünün olduğu tespit edildi. Örgüt adına eylem yapan 2 şüpheli, polis operasyonuyla yakalanarak adli makamlarca tutuklandı.

15 Ekim tarihinde İzmit ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinin ateşli silahla kurşunlanması olayıyla ilgili olarak, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan saha çalışmaları ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile çevredeki 50 farklı iş yeri kamerasının incelenmesi sonucunda, saldırının bir suç örgütünün faaliyeti kapsamında İstanbul’dan gelen iki eylemci tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda İstanbul’da aynı gün düzenlenen operasyonla B.C. ve İ.D. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "TCK 220 - Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak", "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna Muhalefet" ve "Silahlı Tehdit" suçlarından adli işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen B.C. ve İ.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.