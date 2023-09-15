Samsun'un İlkadım ilçesinde son derece üzücü bir olay meydana geldi. İddiaya göre, küçük bir çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla K.Y. (60) isimli şüpheli, mahalle sakinleri tarafından evinin yakınında linç edilmek istendi.

K.Y., kaçarak kendi canını kurtardı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis memurları, halkı sakinleştirmek ve olayı önlemek için büyük çaba sarf etti.

Linç girişimi sonucunda ciddi bir şekilde dövülen K.Y., sağ kolunda çatlak oluştu ve farklı bölgelerinde yaralar aldı. Polis, şahsı sivil bir polis aracına bindirip Gazi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavi altına alındı.

Olayın ardından mağdur çocuğun ifadesine başvuruldu ve K.Y. hakkında gözaltı kararı alındığı öğrenildi.