

Kaza Orhaniye mahallesi Ankara caddesinde meydana geldi. Ankara caddesinde seyir halinde olan Sürücü Oktay A.(20) yönetimindeki 16 BTE 536 plakalı motosiklet, önünde seyrederken kazı çalışması nedeniyle yavaşlayan Sürücü Ahmet K.(38) yönetimindeki 16 LKV 90 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ve arkasındaki Ozan A.(18) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: TUNCAY ŞENTÜRK