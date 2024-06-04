Süleymanpaşa Belediyesi bünyesinde 2017 yılında kurulan ve Altınova Mahallesi Osman Tabak Kampusu içinde hizmet veren Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Akademisi yeni mezunlarını vermenin mutluluğunu yaşadı.

Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Akademisi’nde düzenlenen mezuniyet törenine Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku, mezun olan öğrencilerin aileleri, eğitimine devam eden öğrenciler ve akademinin öğretmenleri katıldı.

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku, öğrencilere diplomalarını verip tebrik ederken yaptığı konuşmada Çocuk Akademisi ve Gündüz Bakımevlerinin sayısını arttırmak istediklerini söyledi.

Emin Benan Utku, "Başkanımız Volkan Nallar’ın hedeflerinden biri de geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitim gördüğü bu kreşleri öncelikli ihtiyacı yüksek mahallelere yaymak. Belki ilk aşamada zor gözükebilir ancak imkansız değil! Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Akademileri ve yaşlılarımıza hizmet veren Gündüz Bakımevlerimizin sayısını inşallah artırarak hizmete açacağız" ifadelerini kullandı.

"Dilerim ki bundan sonraki eğitim öğretim hayatlarında hepsi çok başarılı olur"

Mezun olan öğrencileri tebrik ederek sözlerini sonlandıran Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku, "Burada minik kardeşlerimizin daha güzel bir geleceğe kavuşması için hizmet veren ekiplerimize teşekkür ederim. Sevgili öğrenci kardeşlerimi mezuniyetlerinden dolayı tebrik ederim. Dilerim ki bundan sonraki eğitim öğretim hayatlarında hepsi çok başarılı olur. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Süleymanpaşa Belediyesi bünyesinde 3-6 yaş arası çocuklara ücretsiz olarak Montessori eğitimi veren Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Akademisi, düzenlenen törenle 35 öğrencisini mezun ederken yeni dönem ön başvurularının 15 Haziran itibari ile alınmaya başlanacağı belirtildi.