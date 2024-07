Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi’nde 4 haftalık yaz dönemi atölyeleri büyük ilgi görüyor. 3-14 yaş gruplarına yönelik ücretsiz atölyelerde çocuklar, Kur’an-ı Kerim başta olmak üzere; gitardan, karakalem ve çocuk tiyatrosuna kadar birçok farklı alanda yeni bilgiler ve beceriler kazanıyor.

Hafta içi her gün Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri gerçekleştirilen atölyelerde çocuklar eğlenirken öğreniyor. Görsel sanatlar, hareket becerileri ve duyusal oyunlar gibi farklı alanlarda da atölyelere katılan çocuklar, yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirme imkanı buluyor. Serdivan Çocuk Akademisi Yaz Dönemi atölyelerine kayıtlar her Pazartesi günü saat 10.00’da yenileniyor. Ücretsiz atölyelere online kayıtların fikirvesanat.org adresinden yapıldığı belirtilirken, her bir öğrencinin haftalık iki farklı ders seçebildiği bildirildi. Çocuk Akademisi Yaz Dönemi Atölyelerinde; Kur’an-ı Kerim, gitar, karakalem, çocuk tiyatrosu, piyano, İngilizce oyun atölyesi, görsel sanatlar atölyeleri, hareket beceri atölyeleri, duyusal oyun atölyeleri ve keman kursları bulunuyor.