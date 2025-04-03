Güncel verilere göre, altın fiyatlarında dalgalanmalar yaşanıyor.

Gram altın 3.841 TL'den alınırken, 3.897 TL'den satılıyor.

22 ayar altın 3.510 TL alış ve 3.705 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

14 ayar altın 2.101 TL'den alınırken, satış fiyatı 3.025 TL.

Çeyrek altın 6.292 TL'den alınıyor, 6.369 TL'den satılıyor.

Çeyrek eski altın ise 6.234 TL alış, 6.330 TL satış fiyatına sahip.

Yarım altın 12.582 TL'den alınıp, 12.713 TL'den satılıyor.

Tam altın 25.087 TL'den alınırken, satış fiyatı 25.329 TL olarak belirlendi.