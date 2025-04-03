81 İl Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (TÜMKON), Genel Başkan Sami ATICI önderliğinde Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük ederek sivil toplum kuruluşlarına çağın gerektirdiği yenilikçi ve vizyoner bir perspektif kazandırıyor.

YERELDEN BAŞLAYAN KÜRESEL VİZYON

Genel Başkan Sami Atıcı, TÜMKON’un temel amacının yerelden başlayarak ulusal ve küresel kalkınmaya katkı sağlamak olduğunu belirtti. Atıcı, “Yerelden ulusala, ulusaldan küresele kalkınma anlayışıyla hareket ediyoruz. Dijital dönüşüm ve yapay zekanın sunduğu imkanlarla sivil toplum kuruluşlarımızı etkin, verimli ve yenilikçi yapılar haline getirmeyi amaçlıyoruz.” dedi.

HER ŞEHİR BİR MARKA: YAPAY ZEKA İLE KALKINMA

TÜMKON, Türkiye’nin her bir ilinin özgün potansiyelini ve yerel dinamiklerini dikkate alarak özel kalkınma planları oluşturmayı hedefliyor. Yapay zeka destekli objektif ve bilimsel analizlerle ilçeler, köyler ve iller popülist yaklaşımlardan uzak biçimde ön plana çıkarılarak ulusal ve uluslararası arenada tanıtılacak.

TÜRKİYE’NİN DİJİTAL VADİSİ OLMA YOLUNDA

TÜMKON, turizm, kültür, teknoloji ve savunma sanayii gibi kritik alanlarda Türkiye'yi dijital bir vadiye dönüştürme hedefiyle yola çıkıyor. Aynı zamanda yönetim süreçlerinde erişilebilirliği, şeffaflığı ve hizmet kolaylığını artırmak, bürokrasiyi azaltmak ve ülkenin temel sorunlarına somut çözümler üretmek temel stratejik hedefleri arasında yer alıyor.

GELECEĞİN TÜRKİYE’SİNİ ŞEKİLLENDİRİYORUZ

Bu kapsamlı vizyon ile TÜMKON, Türkiye’nin yerelden başlayarak ulusal düzeyde kalkınmasına önemli katkılar sunarken, küresel rekabette ülkemizi ileri taşıyacak projeler ve politikalar geliştiriyor. TÜMKON, Türkiye’yi dijital çağda güçlü bir aktör olarak konumlandırarak ülkemizin geleceğini şekillendiriyor.