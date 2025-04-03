

Kaza saat 09.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi Altay Caddesi üzerinde meydana geldi. Altay caddesinde seyir halinde olan Sürücü Erdinç K. Yönetimindeki 16 M 06101 plakalı özel halk otobüsüne, Gaziler sokaktan çıkan sürücü Dilek T.(27) yönetimindeki 16 ASH 563 plakalı otomobil yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ile araçtaki yolcular Güler G.(40) ile Sena G.(26) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.