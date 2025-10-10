İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarihin 31 Ekim olduğunu duyurdu. Bu tarihin ertelenmeyeceğini vurgulayan Yerlikaya, eski ehliyetler için indirimli harç ve hizmet bedeli uygulanmayacağını da açıkladı. Bakan, şu anda 1 milyon 990 bin 221 kişinin hâlâ eski sürücü belgesini kullandığını ve belge yenileme hızının oldukça düşük seviyede kaldığını ifade etti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ekim ayında yalnızca 43 bin 251 vatandaşın eski sürücü belgesini yenilediğini, hâlâ 1 milyon 990 bin 221 kişinin eski tip sürücü belgesi kullandığını ifade etti.

Değişim hızının çok düşük olduğuna işaret eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Son 21 gün! Süre uzatılmayacak. Ekim ayı içinde sadece 43 bin 251 vatandaşımız eski tip sürücü belgesini yeniledi. Halen 1 milyon 990 bin 221 vatandaşımız eski tip sürücü belgesi kullanıyor. Değişim hızı maalesef çok düşük. 31 Ekim yaklaşırken, sürenin uzatılmayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız indirimli “harç değerli kağıt” ve “hizmet bedelinden” yararlanamayacaktır. Vatandaşlarımıza sesleniyorum: Lütfen nüfus müdürlüklerinden randevu alalım ve eski belgelerimizi yenileyelim.