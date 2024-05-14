Başiskele Çocuk Üniversitesi öğrencileri ’Kampüs Dışı Etkinlikler” kapsamında Bursa’yı ziyaret ederek, Gökmen Havacılık ve Uzay Merkezi’ni gezdi.

Başiskele Belediyesi tarafından Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi iş birliğiyle faaliyetlerini sürdüren Başiskele Çocuk Üniversitesi, bölgenin başarılı öğrencilerine eğitim desteği vermeye devam ediyor. Kampüs içi etkinliklerde fen bilimlerinden teknolojiye, spordan sanata, akıl oyunlarından dramaya kadar birçok alanda eğitim alan öğrenciler, kampüs dışı etkinlikler ile gezerek öğrenme fırsatı buluyorlar.

Başiskele Çocuk Üniversitesi 4. Kademe öğrencileri, Bursa’ya bilim ve kültür gezisi düzenledi. Öğretmenlerinin rehberliğinde 25 öğrenci, geçen hafta sonu Gökmen Havacılık ve Uzay Merkezi (GUHEM) başta olmak üzere Ulu Camii, Kozahan ve Kapalıçarşı’yı gezerek hem eğlenceli vakitler geçirdiler hem de yeni yeni güzel bilgiler öğrendiler.