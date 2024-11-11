Gölcük’te Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda sahnelenen Balık Hastanesi isimli tiyatro oyununu izleyen çocuklar keyifli zaman geçirdi.

Gölcük Belediyesi’nin tiyatro etkinlikleri kapsamında hafta sonu, "Balık Hastanesi" adlı çocuk tiyatrosu oyunu Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda sahnelendi. Çocuklar ve ailelerini yoğun ilgi gösterdiği etkinlik renkli görüntülere de sahne oldu.

Etkinliğe Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de katılarak, miniklerin neşeli anlarına tanıklık etti.