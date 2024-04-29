Körfez’de çocuklar "Eşit Masallar" tiyatro oyunu ile eğlendi. İçerisinde birçok masalı barındıran tiyatro oyunu, kahkahalarla izlendi.

Körfez Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında çocuklar için düzenlediği tiyatro gösterileri devam ediyor. Bu kapsamda da Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde "Eşit Masallar" oyunu sergilendi.

Eşit Masallar oyunundaki kahramanlar arasında Sindirella, Rapunzel, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Kırmızı Başlıklı Kız ile Kurbağa Prens yer alıyor. 5 masal kahramanının bir sahnede buluştuğu oyun, dünya klasiklerinden esinlenerek hazırlandı. Yeniden yorumlanarak oynanan oyun izleyicilerin büyük ilgisi ve alkışlarıyla izlendi.